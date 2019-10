A primeira missão de Vagner Mancini no comando do Atlético dentro de casa não será das mais fáceis. Neste domingo, às 16h, o Galo recebe o Santos, no estádio Independência. Um dos melhores times brasileiros na temporada, o Peixe é o terceiro colocado do Brasileirão e vem de vitória contra o Ceará na última rodada.

Para a partida deste domingo, o recém-contratado técnico do Galo poderá contar com jogadores importantes que não estiveram à sua disposição na sua estreia pelo clube, contra o CSA.

Retornando da seleção venezuelana, o meia Rômulo Otero já está incorporado ao grupo alvinegro e poderá, inclusive, começar a partida entre os titulares. Nathan, que vinha sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos e cumpriu suspensão contra o CSA, também deve retornar ao time que entrará em campo, provavelmente como primeiro volante.

Outros atletas que estavam suspensos e podem ser opções para a formação do ataque alvinegro são Cazares e Geuvânio. Apesar de colecionar más atuações e críticas da torcida, o equatoriano pode aparecer entre os titulares.

Do lado santista, a escalação está mais distante de ser definida. Por ter jogado nessa quinta-feira (17), o período de descanso dos atletas será menor e o desgaste de alguns jogadores pode fazer com que Sampaoli modifique a configuração de seu time titular.

Promoção

A péssima fase vivida pela equipe e a proximidade da zona de rebaixamento fizeram com que a diretoria atleticana praticasse preços promocionais nos ingressos para a partida desde domingo. A ação surtiu efeito e a promessa é de estádio cheio para empurrar o Galo rumo à vitória contra o Santos. Na última parcial divulgada pelo clube, tinham sido comercializadas pouco mais de 15 mil entradas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético: Cleiton; Guga (Patric), Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Otero; Di Santo Técnico: Vagner Mancini

Santos: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge (Luan Peres); Diego Pituca, Sánchez e Jean Mota (Evandro); Talison (Marinho), Eduardo Sasha e Soteldo Técnico: Jorge Sampaoli

ATLÉTICO X SANTOS

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Data: 20/10/2019 (domingo)

Horário: 16h

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Alessandro de Matos (BA) e Jean dos Santos (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: TV Globo e Premiere

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata