A partida decisiva da última quinta-feira (6), quando o Atlético fez 2 a 1, de virada, no Santos, no Pacaembu, em São Paulo, com o Galo passando às quartas de final da Copa do Brasil e eliminando o Peixe é o ingrediente principal do reencontro entre os dois clubes neste domingo (9), às 19h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

E o confronto entre os dois clubes mais uma vez vale muito, pois as duas equipes integram o G-4 da competição e podem entrar em campo até com chance de assumir a liderança. Para isso, o Palmeiras não pode vencer o Athletico-PR, neste sábado (8), às 16h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Ao Atlético, basta um empate palmeirense. O Santos precisa de uma derrota do Porco.

De toda forma, na pior das hipóteses, o jogo entre Santos e Atlético vai valer a vice-liderança do Brasileirão.

Times

Satisfeito com o rendimento da sua equipe na última quinta-feira, o técnico Rodrigo Santana deve mandar a campo na Vila Belmiro a mesma equipe que venceu o confronto da última quinta-feira.

Isso indica que Ricardo Oliveira, em má fase, segue comandando o ataque, com o jovem Alerrandro ficando como opção no banco de reservas.

No Santos, o técnico argentino Jorge Sampaoli deve promover mudanças na sua equipe, e elas podem começar com a mudança do sistema tático, com o Peixe abandonando o 3-5-2 e voltando ao 4-4-2. Se isso acontecer, o meia Jean Mota entra na vaga do zagueiro Lucas Veríssimo.

Na lateral esquerda, Jorge pode ser poupado com Felipe Jonatan entrando no time santista. No setor ofensivo, o uruguaio Carlos Sánchez e o venezuelano Soteldo brigam por uma vaga, e Uribe e Eduardo Sasha disputam a condição de comandante do ataque.

A FICHA DO JOGO

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Jean Mota), Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Diego Pituca, Jean Lucas e Carlos Sánchez (Soteldo); Marinho e Uribe (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli

ATLÉTICO

Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Elias. Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

MOTIVO: 8ª rodada do campeonato brasileiro

LOCAL: Vila Belmiro

HORÁRIO: 19h

ARBITRAGEM: Dewson Freitas (PA), auxiliado por Eduardo Gonçalves (MS) e Hélcio Araújo (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere