Voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e não descolar dos líderes Internacional e Flamengo é a missão que o Atlético tem neste sábado (24), no duelo contra o Sport-PE, marcado para às 21h, no Mineirão.

Com 31 pontos, três a menos que gaúchos e cariocas - que se enfrentam no domingo (25) e que têm um jogo a mais -, os mineiros se apegam ao fato de, até o momento, serem os melhores mandantes da competição mais importante do país para triunfar. Em oito partidas em BH, foram sete vitórias e um empate.

Para o jogo, o técnico Jorge Sampaoli poderá relacionar duas novidades em relação ao duelo em Salvador, no qual acabou derrotado por 3 a 1. O volante Allan, que cumpriu suspensão, e o meio-campista argentino Matías Zaracho, recém-contratado junto ao Racing, estão à disposição do comandante. O zagueiro Réver, que reclamou de desconforto muscular contra o Tricolor, também está garantido.

Sem desfalques, o Atlético terá pela frente um adversário que também precisa vencer para respirar na Série A.

Sport pressionado

Vindo de quatro partidas sem vencer, o Sport do técnico Jair Ventura também buscará a todo custo uma vitória, mesmo projetando um duelo de ataque x defesa no Gigante da Pampulha. Para o duelo, inclusive, o Leão da Ilha deve explorar os contra-ataques para tentar surpreender os donos da casa.

Com 20 pontos e ocupando a 12ª colocação, o rubro-negro terá desfalques para a partida. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Maidana e Marcão ficaram em Recife; o primeiro, inclusive, já não poderia atuar, porque está emprestado pelo Atlético. Além deles, Sander, Betinho, Alê Santos e Maxwell também estão de fora.

Apesar do desgaste físico, o lateral-direito Patric, ex-Galo, e o meia Thiago Neves, que quase vestiu a camisa alvinegra, estão confirmados e devem aparecer entre os titulares no Mineirão. Outra opção que retorna ao time é o também lateral-direito Raul, recuperado de cirgurgia no joelho.

Ficha Técnica

Atlético x Sport

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de outubro de 2020

Horário: 21 horas

Local: Mineirão

Arbitragem: Paulo Roberto Alves, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu, todos paranaenses. VAR: Héber Roberto Lopes (SC).

Atlético: Everson, Guga, Alonso, Réver, Arana, Jair (Allan), Alan Franco (Zaracho) Nathan, Savarino, Keno e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Chico e Luciano Juba (Júnior Tavares); Ronaldo, Lucas Mugni, Ricardinho e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane (Leandro Barcia)

Transmissão: Première e Sportv