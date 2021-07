Após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena do Grêmio, o América parte agora para seu segundo compromisso consecutivo fora de casa. Desta vez, o desafio será diante do Atlético-GO, neste domingo (1), às 20h30, no estádio Antônio Accioly, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 18° lugar, com dez pontos, o Coelho segue na luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Dragão briga por um lugar no G-6. Atualmente, os goianos ocupam a oitava colocação, com 18, a três do Flamengo, na sexta posição.

Times

A grande expectativa no América gira em torno de Ademir. Pretendido pelo Atlético, o atacante só deve se transferir para o Galo no ano que vem. Se entrar em campo neste domingo, ele completará sete partidas pelo Alviverde no Campeonato Brasileiro e, com isso, não poderá atuar por outro clube na competição em 2021.

Já no Atlético-GO, a principal mudança estará no gol. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fernando Miguel dará lugar a Maurício Kozlinkski.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO

Maurício Kozlinkski; Dudu, Wanderson, Oliveira e Natanael; André Lima, Baralhas e Marlon Freitas; Ronald, Zé Roberto e Janderson

Técnico: Eduardo Barroca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Zé Vitor; Diego Ferreira, Juninho, Juninho Valoura e Alan Ruschel; Chrigor, Ademir (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 1° de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Antônio Accioly

CIDADE: Goiânia (GO)

MOTIVO: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos de São Paulo

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere