A partir das 16h deste domingo (31), Atlético-GO e São Paulo entram e campo e brigam por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Dragão, mandante do duelo da 33ª rodada quer acabar de vez com o risco de rebaixamento, o Tricolor quer se livrar da crise e voltar à briga pelo caneco da competição mais importante do país.

Com 42 pontos, o Atlético terá dois desfalques importantes, por força de contrato. Emprestados pelo adversário deste fim de semana, o goleiro Jean e o atacante Danilo Gomes, ambos titulares do técnico Marcelo Cabo, não poderão ser relacionados.

Com 58 pontos e ainda sem vencer em 2021, o São Paulo não terá desfalques para o jogo em Goiânia. Na corda bamba, mesmo figurando no G-4 do Brasilerão, o técnico Fernando Diniz tem mais uma chance de voltar a dar esperanças ao torcedor tricolor. Até o momento, o time paulista acumula seis jogos sem vencer na Série A.



Ficha do jogo

Atlético-GO x São Paulo

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31 de janeiro de 2021 (domingo)

Horário: 16h

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Atlético-GO - Kozlinski; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo

São Paulo - Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

Transmissão: Globo e Première