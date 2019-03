Boa Esporte e Atlético fazem hoje, à 18h, no estádio Dilzon Melo, em Varginha, o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Melhor campanha da primeira fase do torneio, o Galo tem a vantagem de jogar por dois empates, ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.

Já a equipe de Varginha, campeã do Interior, terminou a etapa inicial da competição na quarta colocação, e quer sair em vantagem no confronto diante do seu torcedor.

Para o duelo de hoje, o técnico Levir Culpi deve promover a entrada do atacante Maicon Bolt, na vaga de Terans. Bolt é a quarta tentativa do comandante alvinegro em encaixar um jogador na ponta esquerda do time.

Antes do uruguaio, Levir lançou o colombiano Chará e o volante Elias, que foi adiantado para ocupar o setor.

Mesmo tendo desfalcado o Galo por quase um mês, em função de uma lesão muscular, Maicon tem a seu favor os bons números, e as atuações elogiáveis com a camisa alvinegra.Nas sete partidas em que esteve em campo – todas entrando no decorrer dos jogos – Bolt soma três assistências e um gol.

“O Bolt teve um problema físico, mas agora está em condições de jogo. Ele é um cara muito agudo, com experiência e tem uma condição física legal. Ele trabalha bem pelas laterais do campo. A gente joga pela vitória, então é preciso jogadores com essa característica. Eu penso que ele vai ser muito importante nesta temporada”, completou Levir Culpi.

Contra o Tupynambás, pelas quartas de final do Mineiro, o atacante foi acionado por Levir na segunda etapa, e não decepcionou. Foi dele o passe para o terceiro gol do Atlético, marcado por Cazares, que sacramentou a classificação atleticana para a semi.

Mesmo tendo um duelo decisivo contra o Zamora, na próxima quarta-feira, no Mineirão, pela Libertadores, o Atlético não deve poupar nenhum jogador contra o Boa.

Sem Adilson, que sente dores no joelho direito, o técnico do Atlético deverá mandar a campo o mesmo time que venceu o time de Juiz de Fora, no último domingo, apenas com a entrada de Bolt no ataque.

Boveta

Embalado pela classificação sobre o Tombense, nos pênaltis, na fase anterior, o Boa Esporte poderá mandar a campo o que tem de melhor no duelo de hoje.

Sem desfalques, o técnico Cesinha poderá mandar a campo o mesmo time que atuou nas quartas de final. Destaque para os atacantes Gindré e Gustavo Henrique, artilheiros do Boa no Estadual com seis gols.

Mesmo contra um adversário de maior expressão, os jogadores do Boa Emostram confiança na classificação à final do Mineiro.

“A gente sabe da qualidade da equipe do Galo, é indiscutível. Mas acreditamos, podemos chegar mais longe nesse campeonato. Agora é manter o foco, ter a cabeça no lugar, e ter muita atenção nas bolas paradas, para a gente surpreender a equipe deles aqui dentro de casa”, afirmou o zagueiro Ferreira, em entrevista coletiva.

O duelo de volta está marcado para domingo (3), no Mineirão.

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Fernando Fonseca, Ferreira e Tsunami; César Sampaio, Claudeci e Edenilso; Jayme (Gindré), Kaio Christian e Gustavo Henrique. Técnico: Cesinha

ATLÉTICO

Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares e Maicon Bolt; Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

ESTÁDIO: Melão (Varginha)

HORÁRIO: 18h

ARBITRAGEM: Rafael Traci (PR), auxiliado por Helton Nunes (SC) e Celso Luiz da Silva (MG)