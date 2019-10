Atlético e Vasco entram em campo, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Independência, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o Galo, que vem de vitória sobre o Ceará, no último domingo, o triunfo é essencial para voltar a se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados que garantem vaga para a próxima Copa Libertadores.

Com 30 pontos, e um jogo a menos que os principais concorrentes ao G-6, o time comandado pelo técnico Rodrigo Santana está sete pontos atrás do Bahia, que atualmente ocupa a sexta colocação.

Já o Vasco da Gama entra em campo para se afastar da zona de rebaixamento. Com 24 pontos, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é o 14º colocado, quatro pontos à frente do Cruzeiro, que abre o Z-4.

Escalações

Sem poder contar com Jair, Chará e Ramón Martínez, que se juntaram a Victor, Gustavo Blanco e Uilson no departamento médico, o jovem comandante alvinegro deve mandar a campo a mesma formação que venceu o Ceará, apenas com uma mudança.

O venezuelano Otero, que marcou um dos gols do triunfo do Galo sobre o Vozão, deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares, assumindo a vaga de Chará, que está em tratamento de um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

Nathan, que foi deslocado para a cabeça de área no último jogo, agradou, e deve permanecer entre os onze iniciais.

A provável escalação do Atlético para encarar o Vasco deve ter: Cleiton; Patric; Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Otero; Di Santo.

Vasco

Sem poder contar com o lateral-esquerdo Danilo Barcellos, e o atacante Clayton, que pertencem ao Galo, Luxemburgo vai ter o retorno de três jogadores, que ficaram de fora do revés para o Corinthians, no domingo.

Os volantes Richard e Fellipe Bastos, que não enfrentaram o Timão por questões contratuais, e o zagueiro Oswaldo Henríquez, que cumpriu suspensão, voltam a ficar à disposição de Luxa.

Contratado recentemente junto ao CRB, o meia Felipe Ferreira foi regularizado, e deve ficar campo opção no banco de reservas.

O provável Vasco para enfrentar o Atlético deve ter: Fernando Miguel; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Raul e Marcos Júnior. Rossi, Talles Magno e Ribamar.

Ficha do jogo

Motivo: jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Independência

Horário: 19h15

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Éder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere

Atlético

Cleiton; Patric; Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Otero; Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana

Vasco

Fernando Miguel; Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Raul e Marcos Júnior. Rossi, Talles Magno e Ribamar. Técnico Vanderlei Luxemburgo