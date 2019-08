As últimas vitórias do Atlético no brasileirão e os tropeços dos líderes podem ter mexido um pouco com o planejamento do Atlético no Brasileirão. Mesmo com a conquista da Copa Sul-americana ser considerada mais palpável, a aproximação do Galo no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro deve fazer o técnico Rodrigo Santana escalar praticamente força máxima na partida deste sábado, às 19h, contra o Athletico-PR.

Na quarta colocação do Brasileirão e cinco pontos atrás do líder Santos, o Galo vai até Curitiba enfrentar o Furacão apenas três dias antes do primeiro jogo contra o La Equidad, da Colômbia, pelas quartas de final da Sul-americana.

Mesmo assim, devem ser preservados na partida deste sábado apenas o volante Jair e o centroavante Ricardo Oliveira. Em seus lugares, jogarão o paraguaio Ramón Martínez e o jovem Papagaio, respectivamente.

Outro desfalque garantido do lado alvinegro é o lateral Patric, que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense e está suspenso. Quem ganha sua vaga é o jovem Guga, que já foi titular do time e perdeu espaço nos últimos meses.

Do lado da equipe paranaense, a grande novidade vai ser o lateral Adriano, que fará neste sábado sua estreia com a camisa do Athletico-PR. Pelo desgaste da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira (14), os jogadores mais desgastados do elenco devem ser poupados.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo desta quinta-feira:

Athletico-PR: Santos; Madson, Pedro Henrique, Leo Pereira e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Nikão); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben (Thonny Anderson) Técnico: Thiago Nunes

Dúvidas: Jonathan e Lucho González devem ficar de fora da partida por desgaste

Atlético: Cleiton; Guga, Rever, Igor Rabelo e Fábio Santos; Martínez, Elias, Cazares e Vinícius; Chará e Papagaio Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques: Jair e Ricardo Oliveira (preservados), Patric (Suspenso), Victor (fase final de recuperação).

Athletico-PR X Atlético



Motivo: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data: 17/08/2019

Estádio: Arena da Baixada

Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Auxiliado por: Marcelo van Gasse (SP) e Hélcio neves (SP) ambos de SP

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Canal Premiere