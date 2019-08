Vencer no campeonato brasileiro. Esse é o objetivo de Avaí e Cruzeiro, que se enfrentam neste domingo (11), às 16 horas, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Tal tarefa, no entanto, não vem sendo cumprida pelas duas equipes ultimamente.

Em profunda crise, a Raposa não vence no Brasileirão há mais de três meses, quando derrotou o Goiás no Mineirão por 2 a 1. De lá para cá, foram 10 partidas sem vitória e a entrada na zona de rebaixamento do campeonato.

Ainda mais complicada é a situação do clube catarinense, que ainda não venceu no campeonato e amarga a última colocação na tabela de classificação, com apenas cinco pontos somados nas 13 rodadas disputadas até o momento.

Para a partida, o Cruzeiro terá novidade no banco de reservas. Após a saída de Mano Menezes, a equipe será comandada interinamente por Ricardo Resende, técnico da equipe sub-20 do clube. O treinador, no entanto, não poderá contar com Thiago Neves e Fred, suspensos por acumularem três cartões amarelos.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

AVAÍ: Vladimir; Léo, Betão, Marquinhos Silva e Paulinho; Pedro Castro, Richard Franco, Ferrareis, João Paulo e Lourenço; Bruno Sávio. Técnico: Alberto Valentim.

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô (Egídio); Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha e Sassá. Técnico: Ricardo Resende

Desfalques: Fred e Thiago Neves (suspensos), Rodriguinho (lesionado)

AVAÍ X CRUZEIRO



Motivo: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 10/08/2019

Estádio: Ressacada

Árbitro: Paulo Roberto Alves Silva (PR)

Auxiliado por: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn, ambos do PR

VAR: Adriano Milczvski

Transmissão: Rede Globo e Premiere