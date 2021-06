Com objetivos distintos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Bahia e América se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela oitava rodada da competição.

Em busca da primeira vitória no torneio, o Coelho vai ter o retorno do zagueiro Ricardo Silva, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Internacional, no último domingo.

Substituto de Silva diante do Colorado, Eduardo Bauermann também busca o lugar ao lado de Anderson na zaga.

O Alviverde também não deve poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, o meia Gustavo e o atacante Ademir, todos no departamento médico.

Com um incômodo na coxa esquerda, o volante Ramon também ficou de fora da viagem para Salvador. Com dores no ombro, o jovem atacante Kawê é outra baixa.

Apenas com a indefinição na zaga, o técnico Vagner Mancini vai poder repetir a equipe que iniciou jogando contra o Inter.

Com três pontos, na 19ª colocação, o América busca o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Bahia

Para o confronto com o Coelho, o Bahia vai ter o retorno do atacante Thonny Anderson, de volta após cumprir suspensão na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no último domingo. Thonny dispua com Gilberto um lugar na equipe.

Recuperado de lesão, o zagueiro Conti pode reaparecer na vaga de Luiz Otávio.

Sem baixas pelo acúmulo de cartões e apenas com Matheus Galdezani no departamento médico, o técnico Dado Cavalcanti poderá mandar a campo o mesmo onze inicial que encarou o Verdão.

Com 11 pontos, o Tricolor de Aço ocupa a quinta colocação, a um ponto do G-4 do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio (Conti), Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano, Rodriguinho e Daniel; Rossi e Gilberto (Thonny Anderson)

Técnico: Dado Cavalcanti

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann (Ricardo Silva) e Alan Ruschel; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano;Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini

DATA: 30 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Pituaçu

CIDADE: Salavador

MOTIVO: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leo Simão Holanda, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite. Trio do Ceará

VAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere