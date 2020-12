Entre os jogos pela 26ª rodada da Série, que mais interessa ao Atlético será entre Flamengo e Bahia, neste domingo (20), às 18h15, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso porque o rubro-negro carioca toma a vice-liderança do Galo em caso de vitória sobre o tricolor baiano.

Disputando apenas o Brasileirão, após as quedas nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, o time da Gávea briga pelo bicampeonato em sequência, pois levantou a taça no ano passado.

De contrato renovado, o goleiro Diego Alves encara o Bahia, neste domingo, num jogo em que a vitória faz o Flamengo tomar a vice-liderança do Brasileirão do Atlético

A tendência é que o técnico Rogério Ceni escale o mesmo time que goleou os reservas do Santos por 4 a 1, no último domingo (13), também no Maracanã.

Apesar da pressão, pois a campanha na temporada não corresponde às expectativas, o Flamengo busca sua quarta vitórias seguida na Série A.

O goleiro Diego Alves disputa sua primeira partida após acertar a renovação do seu contrato com o clube até o final do ano que vem. O compromisso atual seria encerrado no próximo dia 31.

Crise

O Bahia encara o Flamengo pressionado, pois ocupa a 15ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com apenas três pontos a mais que o Vasco, que abre o Z-4.

Além disso, o time do técnico Mano Menezes vem de eliminação das quartas de final da Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, da Argentina, com a derrota por 1 a 0 na última quarta-feira (16), fora de casa.

A FICHA DO JOGO

FLAMENGO

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luis; Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

BAHIA

Douglas, Nino (Ernando), Ernando (Anderson Martins), Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Edson e Ramon; Índio Ramirez, Élber e Gilberto. Técnico: Mano Menezes

DATA: 20 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Globo