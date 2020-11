O São Paulo é o único time que pode tirar a liderança do Campeonato Brasileiro do Atlético num curto prazo. Para isso, precisa vencer suas duas próximas partidas, a primeira delas neste sábado (28), contra o Bahia, às 19h, na Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada.

As duas equipes entram em campo enfrentando problemas com suas zagas. No tricolor paulista, Diego Costa, autor do gol no empate por 1 a 1 com o Ceará, na última quarta-feira (25), em Fortaleza, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E Bruno Alves, que embora tenha testado negativo para Covid-19, teve contato com duas pessoas próximas infectadas, não viajou para o Nordeste.

O goleiro Tiago Volpi será mais uma vez titular do gol são-paulino na partida deste sábado, contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Assim, o lateral-esquerdo Léo será mais uma vez improvisado na zaga. Ao seu lado estará Arboleda, que perdeu espaço no time com Fernando Diniz, ou Rodrigo.

No ataque, o São Paulo conta com a volta do garoto Brenner, que cumpriu suspensão diante do Ceará. Ele volta a formar dupla com Luciano, o que provoca a volta de Pablo ao banco de reservas.

No Bahia, o técnico Mano Menezes não tem sua dupla de zaga que vinha sendo titular, pois Lucas Fonseca e Anderson Martins estão suspensos.

A tendência é que Ernando, que estava machucado, volte ao time, jogando ao lado de Juninho, ex-Palmeiras e Atlético.

O volante Elias, que defendeu o Galo até o ano passado, é dúvida, assim como o meia Rodriguinho, que no início deste ano trocou o Cruzeiro pelo tricolor baiano.

A FICHA DO JOGO

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias (Ronaldo) e Daniel; Fessin e Élber; Saldanha (Rodriguinho). Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda (Rodrigo), Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 28 de novembro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Fonte Nova

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Vuaden (RS), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere