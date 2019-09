Vencer uma partida após três rodadas sem sair de campo vitorioso. Esse é o objetivo de Botafogo e Atlético, que se enfrentam neste domingo (8), às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão.

Do lado do alvinegro mineiro, a grande novidade para o jogo deste domingo será o goleiro Wilson. O experiente arqueiro chegou ao Atlético no início dessa semana e já entrará em campo pelo seu novo clube contra o Botafogo.

Como a partida de ida da Copa Sul-Ameicana é somente no próximo dia 19, Rodrigo Santana deve ir com força máxima para a partida deste domingo, já que sua equipe vem de maus resultados na competição nacional e está, momentaneamente, fora do G-6.

No treino desta sexta-feira (6), Fábio Santos e Ricardo Oliveira não foram a campo normalmente, com quadros de amigdalite e torcicolo, respectivamente, mas devem atuar normalmente no domingo.

Além de Gatito Fernández, convocado pela seção paraguaia, outro desfalque certo do lado botafoguense é o zagueiro Gabriel. Jogador do Atlético, o jovem jogador não pode enfrentar o Galo por força do contrato. Seu substituto deve ser Marcelo Benevenuto, mas Kanu também briga pela vaga no time titular.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo desta quinta-feira:

Botafogo: Diego Cavalieri; Marcinho, Joel Carli, Marcelo (Kanu) e Gilson; Cícero, João Paulo e Alex Santana; Lucas Campos, Diego Souza e Luiz Fernando Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques: Gatito Fernández (convocado pela seleção paraguaia) e Gabriel (força de contrato)

Atlético Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair e Elias; Chará, Vinícius e Cazares; Ricardo Oliveira (Di Santo) Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques: Cleiton, Guga, Otero e Ramón Martínez (servindo suas seleções) e Victor (se recuperando de lesão)

Botafogo x Atlético

Motivo: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data: 08/09/2019

Estádio: Engenhão

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliado por: Henrique Neu Ribeiro e Kléber Lúcio Gil, ambos de SC

VAR: Jean Pierre Lima (RS)

Transmissão: TV Globo e Canal Premiere