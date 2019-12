Vale muito. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará se enfrentam, neste domingo (8), às 16h, no Engenhão, em um duelo importantíssimo para as duas equipes.

Na 15ª colocação, com 42 pontos, o time carioca precisa de um triunfo para ainda sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Além de pontuar contra o Vozão, o Fogão torce contra o Fluminense, 14º colocado, com 43 pontos, e que vem ocupando a última vaga para o torneio internacional. O Flu enfrenta o Corinthians, no Itaquerão.

Já o Ceará, 16º colocado, com 38 pontos, vai em busca de pelo menos um empate para garantir a permanência na Série A sem depender do resultado do Cruzeiro – 17º, com 36 pontos – que vai jogar contra o Palmeiras, no Mineirão.

Times

Para o duelo deste domingo, o técnico Alberto Valentim tem três desfalques confirmados. O meia Cícero e os atacantes Luiz Fernando e Diego Souza receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético, na última quarta, e vão cumprir suspensão automática.

No meio campo, a tendência é de que Alex Santana, que estava suspenso contra o Galo, volte ao time titular.

Já no setor ofensivo, Valentim tem Vinícius Tanque, Luiz Fernando e Igor Cássio como opções para ocupar as duas vagas.

Quem também deve voltar ao time é o zagueiro Gabriel, que não entrou em campo na última rodada por força de contrato, e que deve ocupar o lugar de Marcelo Benevenuto.

Zagueiro Gabriel deve retornar ao time titular depois de desfalcar o Botafogo contra o Atlético Zagueiro Gabriel deve retornar ao time titular depois de desfalcar o Botafogo contra o Atlético

Ceará

O técnico do Argel Fucks também terá desfalques no duelo deste domingo. O Vozão não vai poder contar com Fabinho e João Lucas, que receberam o terceiro cartão amarelo, e Lima, que foi expulso contra o Corinthians, na última rodada.

Por outro lado, Argel vai ter o retorno do volante Willian Oliveira, que esteve fora do último jogo justamente por suspensão.

Além de Willian, devem entrar no time o lateral-esquerdo Cristovam e o meia Chico.

Ficha do jogo

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 8 de dezembro de 2019

Horário: 16h

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, trio de São Paulo

Var: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Alex Santana, João Paulo e Léo Valencia (Gustavo Bochecha); Rhuan, Luiz Henrique (Igor Cássio) e Vinícius Tanque. Técnico: Alberto Valentim

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Cristovam; William Oliveira, Ricardinho, Chico, Felipe Silva e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho. Técnico: Argel Fucks