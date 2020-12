O torcedor atleticano vai estar de olho no duelo deste sábado (5), às 17h, no Nilton Santos, entre Botafogo e Flamengo, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Galo torce por um triunfo do Fogão ou um empate, já que uma vitória do rubro-negro faria o Urubu empatar com os mineiros em número de pontos. Pelo menos até domingo (6), quando Sampaoli e cia encaram o Internacional, no Mineirão, às 18h15. (Confira mais abaixo as escalações para o clássico carioca)

Lembrando que, atualmente, o Fla tem uma partida a menos que o Atlético. A equipe dirigida por Rogério Ceni ainda tem o confronto com o Grêmio, em Porto Alegre, a ser cumprido e que é válido pela 23ª jornada.

Ante o Botafogo, o Mengão não terá o volante Thiago Maia, submetido a uma cirurgia para reconstrução de ligamentos do joelho esquerdo e que ficará afastado dos gramados por cerca de oito meses, nem o atacante Lincoln, em atrito com o clube e liberado para se transferir a outra agremiação (Dínamo de Kiev e Pafos do Chipre estão na jogada).

Já Gabigol segue fazendo exercícios físicos à parte, após um desequilíbrio muscular. Dificilmente estará apto a enfrentar o rival.

Botafogo

Já o Fogão teria a reestreia de Eduardo Barroca no comando técnico, mas o treinador, em recuperação de Covid-19, verá o auxiliar Felipe Lucena ficar à beira do campo neste sábado.

Kevin e Kanu estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Rafael Forster ganhar uma chance, enquanto Marcinho deve continuar na lateral direita.

BOTAFOGO X FLAMENGO

Data: 5/12/20 (sábado)

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 17h

Estádio: Nilton Santos

Cidade: Rio de Janeiro

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos gaúchos

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere

BOTAFOGO

Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazario, Rhuan e Pedro Raul

Técnico: Felipe Lucena

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Vitinho)

Técnico: Rogério Ceni