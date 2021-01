Sem entrar em campo desde o dia 26 de dezembro, quando venceu o lanterna Coritiba por 2 a 0, no Mineirão, gols de Hyoran e Eduardo Sasha, o Atlético volta a campo nesta segunda-feira (11) para encarar o Bragantino, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a principal mudança no time de Jorge Sampaoli em relação ao jogo contra o Coxa será um meio de campo mais reforçado, com a entrada de dois volantes: Allan e Alan Franco.

O primeiro estava suspenso na última partida atleticana por causa da expulsão diante do São Paulo, em 16 de dezembro, no Morumbi, pela 25ª rodada. O equatoriano ainda não tinha as melhores condições físicas, pois foi o atleta do elenco que mais sentiu os efeitos da Covid-19.

Depois de cumprir suspensão contra o Coritiba, no último dia 26, o volante Allan deve voltar ao time do Atlético na partida contra o Bragantino, na próxima segunda-feira, em Bragança Paulista

Eles entram nas vagas do argentino Zaracho, que foi improvisado como primeiro volante diante do Coritiba, mas sofreu uma lesão muscular ainda no início da partida e nem viaja a Bragança Paulista, e do meia Nathan, que não consegue repetir as boas atuações que teve no início da Era Sampaoli na Cidade do Galo.

Nos demais setores, o treinador alvinegro deve manter diante do Massa Bruta os mesmos jogadores que iniciaram a partida contra o Coritiba, no último dia 26 de dezembro, no Mineirão.

Desfalques

O Bragantino encara o Atlético empolgado, pois na última quarta-feira (6) venceu o líder São Paulo, também no Nabi Abi Chedid, por 4 a 2. Um dos destaques de Maurício Barbieri nesta partida, o meia-atacante Artur, autor de um dos gols, recebeu o terceiro cartão amarelo e não encara o Galo. Bruno Tubarão, que entrou em seu lugar durante o jogo contra o Tricolor, deve ficar com a vaga.

O lateral-direito Aderlan também recebeu o terceiro cartão amarelo na última quarta-feira e deve ser substituído por Weverton, jogador revelado na base do Cruzeiro e que foi vendido no início do ano passado ao time do interior de São Paulo

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Bruno Tubarão, Ytalo e Cuello. Técnico: Maurício Barbieri

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Alan Franco; Savarino, Hyoran e Keno; Eduardo Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 11 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere