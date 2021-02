Os 2,1% de chances de título que o Atlético tem na Série A, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aumentam ou diminuem neste domingo (7), quando o Flamengo encara o Bragantino, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 35ª rodada do Brasileirão. Se vencer, o rubro-negro carioca toma a liderança do Internacional, pelo menos temporariamente, pois o Colorado só joga na próxima quarta-feira (10), quando recebe o Sport, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com dois pontos a menos que os gaúchos, e quatro de vantagem em relação ao Galo, o Flamengo pode encarar o Massa Bruta, uma das sensações deste returno do Campeonato Brasileiro, sem os dois jogadores que formaram o seu meio-campo nas últimas partidas.

Gérson, machucado, é a dúvida do Flamengo para a partida deste domingo, contra o Bragantino, em Bragança Paulista, quando o time carioca tem a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória

Uma ausência é certa, pois Diego recebeu o terceiro cartão amarelo nos 2 a 0 sobre o Vasco, na última quinta-feira (4), no Maracanã, e cumpre suspensão. Para a sua vaga, o técnico Rogério Ceni pode colocar Natan na zaga, com William Arão voltando a ser volante, ou simplesmente escalar João Gomes.

Mas os dois garotos revelados na base flamenguista podem jogar. Isso porque o meia Gérson deixou o clássico contra o Vasco machucado e não é certa sua escalação em Bragança Paulista.

Reencontro

Uma atração da partida é o reencontro do técnico Maurício Barbieri, do Bragantino, com o Flamengo, clube que dirigiu em grande parte da temporada 2018.

Ele não tem problemas em relação ao último jogo, quando fez 2 a 0 no Atlético-GO, também no Nabi Abi Chedid, na última quarta-feira (3).

O meia Claudinho disputa a primeira partida após se isolar na artilharia do Campeonato Brasileiro, superando Marinho, do Santos, e Thiago Galhardo, ex-Internacional.

O time de Bragança Paulista, que ocupa a nona colocação, tem como sonho uma vaga na Libertadores 2021, mas o objetivo mesmo, depois que escapou do rebaixamento, é pelo menos se classificar para a Sul-Americana, o que será praticamente certo com mais uma vitória.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Arthur, Raul, Ryller e Helinho; Claudinho e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

FLAMENGO

Hugo, Isla, Natan, Gustavo Henrique e Filipe Luís; William Arão e Gérson (João Gomes); Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 7 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 20h30

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere