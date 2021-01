Líder isolado da Série A, com 56 pontos, o São Paulo pode abrir dez em relação ao Atlético, que ocupa a vice-liderança, se vencer o Bragantino nesta quarta-feira (6), em partida que será disputada às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada da competição, que terá o Galo de “folga”. O adversário do time de Jorge Sampaoli é o Santos, em confronto que seria nesta quinta-feira (7), mas o Peixe inicia a disputa da semifinal da Libertadores, com o Boca Juniors, da Argentina, em La Bombonera, em Buenos Aires, e o jogo foi adiado para o próximo dia 27.

Tiago Volpi defende o gol do São Paulo diante do Bragantino, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O São Paulo terá dois desfalques em relação ao seu time considerado titular. O volante Luan cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e seu substituto pode ser Tchê Tchê, Hernanes ou até o zagueiro Diego Costa.

Na frente, quem não joga é Luciano, machucado. Dois atacantes reservas também estão fora da partida. Pablo, com lesão muscular, e Toró, diagnosticado com Covid-19 no último exame feito pelo clube.

A vaga de Luciano deve ficar com Vitor Bueno, mas Tchê Tchê, que já o substituiu nos 3 a 0 sobre o Atlético também tem chances de voltar a atuar adiantado.

No Bragantino, Maurício Barbieri dificilmente contará com o centroavante Alerrandro, ex-Atlético, que tem um desconforto muscular.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Cuello (Bruno Tubarão), Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê). Técnico: Fernando Diniz

DATA: 6 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere