Luxa fará sua estreia no comando contra o Brusque

O Cruzeiro já encerrou sua preparação para o duelo com o Brusque, neste sábado (7), às 11h (de Brasília), em embate que vai marcar a estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando celeste e é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Raposa deverá ter mudanças promovidas por seu novo treinador. Jean Victor deve ser novidade na lateral-esquerda, Giovanni no meio-campo e Wellington Nem no ataque. Luxa, porém, também tem desfalques: os laterais-direitos Norberto (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Cáceres (incômodo no tornozelo esquerdo), o zagueiro Rhodolfo (se recuperando de edema na panturrilha direita) e os volantes Lucas Ventura e Henrique (ambos no departamento médico).

Com isso, o Cruzeiro da estreia de Luxemburgo deve começar jogando com: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Do outro lado, o Brusque não terá o volante Rodolfo Potiguar, suspenso. Em seu lugar, deve entrar Fillipe Soutto, ex-Atlético. O time catarinense, comandado por Jerson Testoni, deve jogar com: Zé Carlos; Vivico (Zé Mateus), Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus (Claudinho), Fillipe Soutto, Diego Mathias (Bruno Alves), Thiago Alagoano e Maurício Garcez; Edu.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE

Zé Carlos; Vivico (Zé Mateus), Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus (Claudinho), Fillipe Soutto, Diego Mathias (Bruno Alves), Thiago Alagoano e Maurício Garcez; Edu

Técnico: Jerson Testoni

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 7 de agosto de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Augusto Bauer

CIDADE: Brusque (SC)

MOTIVO: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Edson Antonio de Sousa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida, todos de Goiás

TRANSMISSÃO: Premiere

