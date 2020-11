Um time bem assolado pelo surto da Covid-19. Assim pode ser traduzido o Atlético neste meio de novembro. Na última semana, vários casos foram diagnosticados no alvinegro e, da comissão técnica ao ataque, mudanças profundas tiveram que ser feitas no atual líder do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com nenhum membro da comissão técnica, o Galo tem Leandro Zago como comandante até que os "titulares" da função (Sampaoli e seus subordinados) estejam liberados da quarentena. Técnico da equipe de transição, ele fez sua estreia na derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, em pleno Mineirão, e, neste domingo (22), terá pela frente o Ceará, no Castelão.

Para o duelo em Fortaleza, Zago não poderá contar com um dezena de atletas: Victor, Everson, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Alan Franco, Jair, Savinho e Vargas - todos testados positivos para a Covid-19. Além deles, o lateral Mariano e o atacante Diego Tardelli seguem entregues aos cuidados do Departamento Médico.

Por outro lado, o xerife paraguaio Junior Alonso e o meia-atacante venezuelano Savarino estão de volta. Ambos estavam servindo às respectivas seleções nas Eliminatórias.

Com 38 pontos, o Atlético é o líder da Série A e, caso tropece também contra o Vozão, pode terminar a rodada até na quarta colocação. Por isso, uma vitória é de extrema importância para os planos de levantar o caneco ao fim da 38ª.

Ceará

No Ceará, o técnico Guto Ferreira também terá desfalques importantes. O zagueiro Gabriel Lacerda e o atacante Saulo Mineiro está com o coronavírus; Pedro Naressi, suspenso, e William Oliveira, em fase de transição, não enfrentarão o Galo neste domingo. Luiz Otávio, por sua vez, é dúvida por problema no ombro.

Por outro lado, o comandante terá o retorno de Vina, uma das principais peças, que se recuperou do novo coronavírus e que, pela primeira vez, pode enfrentar o clube que defendeu em 2019.

Com 24 pontos e na 15ª colocação, o Vozão vem derrota por 4 a 2 para o Grêmio. Com isso, vencer os mineiros, em casa, é missão fundamental para se distanciar da temida zona de rebaixamento da competição mais importante do país.

Ficha Técnica:

Ceará x Atlético

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Castelão, em Fortaleza

Horário: 16h

Data: 22 de novembro de 2020 (domingo)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Alex Ang Ribeiro; trio paulista. VAR: Elmo Alves Resende Cunha.

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock (L. Otávio), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú, Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira

Atlético: Rafael, Talison (Bueno), Rabello, Alonso e Arana; Wesley, Hyoran (Nathan) e Zaracho; Savarino, Keno e Sasha. Técnico: Leandro Zago

Transmissão: Globo e Première.