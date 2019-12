Um jogo que normalmente não despertaria a atenção dos mineiros, mas que, especificamente nesta edição do Campeonato Brasileiro, contará com a audiência de atleticanos (secadores) e, principalmente, cruzeirenses, assustados pelo risco imenso de rebaixamento. Este é o cenário para o duelo entre Ceará e Corinthians, marcado para às 19h30 desta quarta-feira (4), no Castelão.

Rival direito da Raposa na briga contra a queda, o Vozão, dono da casa, pode dar passo importante para se salvar. Caso vença ou empate o duelo contra os paulistas, precisarão que o time celeste não pontue no dia seguinte, quando encara o Grêmio em Porto Alegre.

Para enfrentar o Corinthians, o Ceará não terá o zagueiro Valdo e nem o volante William Oliveira, que levaram o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR. Para substituir o primeiro, o técnico Argel Fucks tem como opções os zagueiros Tiago Alves e Eduardo Brock. Para a vaga de Oliveira, Ricardinho, que iniciou a partida contra o Furacão no banco de reservas, é a alternativa mais provável para figurar entre os onze.

Já o lateral-direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão contra o time paranaense, tem retorno certo para esta quarta.

Com isso, o provável time para duelar com o Corinthians é: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves (Brock), Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Leandro Carvalho, Felipe Baxola (Mateus Gonçalves) e Lima; Thiago Galhardo.

Corinthians

Com 53 pontos e ainda sonhando com uma vaga Libertadores 2020, e também na fase de grupos da competição mais importante do continente, o Corinthians vai com tudo para cima do Vozão.

Vindo de derrota por 2 a 1 para o Atlético, o time paulista tem apenas uma dúvida. O lateral Danilo Avelar, com dores no ombro, ainda não sabe se terá condições de encarar o time cearense. Caso não possa, será substituído por Carlos Augusto.

Um provável Corinthians, comandado pelo interino Coelho, tem Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Gabriel e Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Gustagol.

Ficha Técnica:

CEARÁ X CORINTHIANS

Motivo: 37ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Castelão

Horário: 19h30

Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Jhonny Barros de Oliveira

VAR: Caio Max Augusto Vieira



​CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves (Brock), Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Leandro Carvalho, Felipe Baxola (Mateus Gonçalves) e Lima; Thiago Galhardo.

TÉCNICO: Argel

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Gabriel e Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Gustagol.

TÉCNICO: Coelho