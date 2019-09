Para tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai até Fortaleza enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (25), às 19h30. A Raposa, que ainda não venceu fora de Belo Horizonte pelo torneio nacional, ocupa no momento a 18ª colocação na tabela de classificação, à frente apenas de Avaí e Chapecoense.

O duelo desta quarta deve marcar o retorno do zagueiro Dedé ao time titular. O “Mito” está recuperado de uma entorse sofrida no tornozelo direito, durante a partida contra o Palmeiras, em São Paulo. A dúvida fica por conta de quem será seu parceiro de zaga. Os jovens Cacá e Fabricio Bruno disputam uma vaga entre os 11 que iniciarão o jogo.

Quem deve perder espaço dentro da equipe é o atacante David. Titular em todas as partidas desde que Rogério Ceni assumiu o comando do clube, o camisa 11 deve começar o jogo contra o Ceará no banco de reservas.

Com a ausência de David, a formação do ataque celeste ainda não é confirmada. No comando de ataque, Pedro Rocha vem atuando como um “falso nove”, mas Ceni pode promover a entrada de Fred, centroavante de ofício.

Outro que briga por uma vaga na formação inicial é o atacante Ezequiel. Veloz, o atacante pode ganhar espaço por ter mais mobilidade e rapidez no setor ofensivo da Raposa.

Mandante

Do lado do Ceará, o técnico Enderson Moreira terá a volta do lateral direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática contra o CSA, por acumular três cartões amarelos. Outras mudanças em relação à partida de Maceió, devem ser as voltas do goleiro Diogo Silva e do meio-campista Ricardinho, preservados na última rodada.

No momento, o Vozão está a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento e ocupa a 14ª colocação do campeonato.

Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho (W. Oliveira); Leandro Carvalho, Thiago Galhardo e Lima; Felippe Cardoso

Desfalques: Luiz Otávio (lesão na coxa esquerda)

Cruzeiro

Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno (Cacá) e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho, Thiago Neves (Fred) e Ezequiel; Pedro Rocha

Dúvidas: Caso Fred seja escalado no ataque, o a configuração do setor ofensivo deve mudar

Desfalques: Rodriguinho (se recuperando de lesão)

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 25/9/2019 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Castelão

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Helton Nunes e Éder Alexandre, todos catarinenses

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere

*Hugo Lobão sob supervisão de Rodrigo Gini