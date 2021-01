A maratona de jogos do Palmeiras segue neste domingo (24), com o time encarando o embalado Ceará, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Finalista da Copa Libertadores, que será decidida em jogo único, contra o Santos, no próximo sábado (30), no Maracanã, o time paulista já começa a pensar neste confronto e poupa a maioria dos titulares na capital cearense.

Apenas o goleiro Weverton e o meia Zé Rafael, que figuram na formação considerada titular do português Abel Ferreira, devem jogar diante dos cearenses neste domingo no Castelão.

Lucas Lima será o armador palmeirense neste domingo, no Castelão, contra o Ceará

Uma novidade na equipe é a volta do volante Patrick de Paula, recuperado de lesão e que pode ser opção importante na decisão diante do Santos.

O também volante Pedro Bicalho, dispensado pelo Cruzeiro no ano passado por indisciplina, foi relacionado pelo treinador palmeirense e fica no banco de reservas.

Embalado

No Ceará, que ocupa a 10ª colocação, o objetivo é conquistar vaga numa competição sul-americana do ano que vem. Dependendo do desempenho nesta reta final, o time, que vem de goleada por 4 a 0 sobre o Goiás, em Goiânia, na última quinta-feira (21), pode até sonhar com a Libertadores, dependendo do número de vagas que o Brasileirão der na competição.

O grande nome do time, o meia-atacante Vina, que tem 11 gols nesta Série A, está confirmado.

A FICHA DO JOGO

CEARÁ

Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula e Zé Rafael; Breno Lopes, Pedro Acácio e Lucas Lima; Willian. Técnico: Abel Ferreira

DATA: 24 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Castelão

CIDADE: Fortaleza

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Helton Nunes e Johnny Barros de Oliveira, todos de Santa Catarina

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere