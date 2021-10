O Atlético enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Condá, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo tenta ampliar sua vantagem na liderança (49 pontos, contra 39 do Palmeiras e 38 do Flamengo), a Chape, lanterna, busca sua segunda vitória na competição.

A última disputa entre as equipes foi no dia 21 de junho deste ano: empate por 1 a 1, no Mineirão.

Atlético

Líder isolado, o Galo vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Internacional. O time, mesmo sendo eliminado da Libertadores, computa 15 jogos seguidos de invencibilidade na Série A e está nas semifinais da Copa do Brasil.

Para esse duelo, o time terá, no mínimo, sete desfalques: Arana (na Seleção Brasileira), Alonso (chamado pelo Paraguai), Alan Franco (convocado pelo Equador), Zaracho (suspenso), Vargas (lesionado), Mariano (lesionado) e Diego Costa (lesionado).

Chapecoense

A Chapecoense vem de um placar de 1 a 1 com o São Paulo, totalizando oito empates durante o campeonato.

O time não poderá contar com cinco jogadores importantes: Felipe Santana, Felipe Baxola, Joílson, Perotti e Tiepo. O técnico Pintado retorna de suspensão.

FICHA DO JOGO

CHAPECOENSE

Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu (Ignácio), Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Alan Santos e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon

Técnico: Pintado

ATLÉTICO

Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Jair, Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Eduardo Sasha).

Técnico: Cuca

DATA: 6 de outubro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Arena Condá

CIDADE: Chapecó (SC)

MOTIVO: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: André Luiz de Freitas Castro auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere



