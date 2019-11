Na Arena Condá, às 19h30, um duelo de duas equipes desesperadas no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, penúltima colocada com 28 pontos, joga suas últimas cartadas para se manter com a esperança de não ser rebaixado.

O time catarinense encara o Botafogo, outro clube que tenta fugir da zona da degola. A equipe carioca está na 14ª colocação com 39 pontos. Para os mineiros, o ideal é que o Botafogo seja derrotado.

Chapecoense

Para este confronto em casa, o treinador Marquinhos Santos não contará com o jovem Hiago, expulso na vitória sobre o Avaí, no último domingo, na Ressacada. A tendência é que Maurício Ramos, recuperado de lesão, volte ao time. Existe ainda a possibilidade de Amaral, que retorna de suspensão, atue improvisado na zaga.

Botafogo

Depois de vencer o Corinthians por 1 a 0, no Engenhão, o Botafogo pode dar um importante passo para escapar do rebaixamento, caso vença a Chape. Diante do time catarinense, Alberto Valentim contará com retornos do lateral-direito Fernando e do zagueiro Joel Carli.

Mas o argentino não tem presença garantida entre os titulares, já que Marcelo fez boa partida diante do Corinthians e pode ser mantido ao lado de Gabriel.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

João Ricardo; Eduardo, Douglas, Amaral e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Campanharo e Camilo; Roberto, Arthur Gomes e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Yuri; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Rhuan, Diego Souza e Igor Cássio.​ Técnico: Alberto Valentim

DATA: 27 de novembro de 2019

LOCAL: Arena Condá

CIDADE: Chapecó

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Leirson Peng Martins e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul.

VAR: Ramon Abatti Abel (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere