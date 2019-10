Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (13), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 25ª rodada do torneio.

Na 18ª posição, com 18 pontos, a Raposa vai ter as voltas do meia Thiago Neves e do zagueiro Cacá, que cumpriram suspensão no empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última quarta-feira, no Mineirão.

Quem também deve reaparecer no time celeste é o volante Ederson, que foi poupado da última partida, em função de um desgaste físico.

Em contrapartida, o técnico Abel Braga não vai poder contar com Robinho, que recebeu o terceiro cartão contra o time carioca, e cumprirá suspensão no confronto com a Chape.

Já o atacante Pedro Rocha, que se recupera de uma pancada no tornozelo, que o deixou de fora dos dois últimos duelos da equipe celeste, também tem a presença incerta contra os catarinenses.

À serviço da seleção colombiana, o lateral-direito Orejuela segue de fora, dando lugar a Edílson.

Quem também desfalca o time é o zagueiro Léo, em recuperação de uma fratura na clavícula.

Lanterna

Na lanterna da competição, com apenas 15 pontos, a Chapecoense vai ter dois importantes desfalques. O volante Márcio Araújo e o atacante Everaldo receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na última quarta, e cumprem suspensão automática.

Todavia, o técnico Marquinhos Santos deve ter o retorno do lateral-direito Eduardo e do atacante Henrique Almeida, que estavam entregues ao departamento médico.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

Chapecoense

Escalação: João Ricardo, Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Roberto; Elicarlos, Gustavo Campanharo (Vini Locatelli), Bruno Pacheco e Camilo; Régis e Arthur Gomes (Renato Kayser).

Desfalques: Márcio Araújo e Everaldo (suspensos). Gum, Renato, Yann Rolim, Vagner, Dalberto e Thiago Santos (lesionados)

Cruzeiro

Escalação: Fábio; Edílson, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Fred.

Desfalques: Robinho (suspenso), Léo e Rodriguinho (lesionados) e Orejuela (servindo à seleção da Colômbia)

Dúvida: Pedro Rocha, em recuperação de pancada no tornozelo esquerdo, tem a presença incerta no duelo

Ficha do jogo

Motivo: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Condá, em Chapecó

Data: 13/10/2019 (domingo)

Horário: 19h30

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere