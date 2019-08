O técnico Rodrigo Santana ainda não definiu a equipe que enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, neste domingo (1), às 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com quase todos os titulares à disposição, o comandante espera uma reação do Atlético, que perdeu as duas últimas partidas que disputou pela competição.

Existe uma dúvida no meio-campo. Sem render o esperado nos jogos mais recentes da temporada, Vinicius não tem presença garantida. Caso opte por não escalar o armador, Luan pode ser acionado. Na ala esquerda, outra incógnita. Fábio Santos não treinou nesta sexta-feira (30), por conta de uma virose. Hernández está de sobreaviso.

O Corinthians, que poupou seus titulares no empate com o Avaí, visando ao duelo da Sul-Americana, diante do Fluminense, não deve preservar nenhum atleta contra o Galo.

O Timão aparece em quinto lugar na classificação, com 28 pontos, um a mais que o Galo, sexto colocado.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste sábado:

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Júnior Urso, Matheus Jesus, Mateus Vidal e Clayson; Pedrinho e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille

ATLÉTICO: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos (Hernández); Jair e Elias; Vinicius (Luan), Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques: Victor (se recuperando de lesão) e Maidana (lesionado)

FICHA DO JOGO

Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1/9/2019

Local: Arena Corinthians

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, todos goianos

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Premiere