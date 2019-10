De uma rodada para outra, o risco de queda do Cruzeiro diminuiu de 73,1% para 49,4%. Alívio? Ainda não! O time segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, mesmo após a vitória sobre o São Paulo. Mas o clima mudou na Toca II. A confiança voltou, e a torcida espera que o futebol de alto nível exibido no duelo passado seja repetido neste sábado (19), a partir das 19h, diante do Corinthians, na Arena Corinthians. Se ganhar, a Raposa deixará o Z-4, mesmo que momentaneamente.

Isso porque o Cruzeiro aguardaria ainda os jogos Bahia x Ceará e Botafogo x CSA, que acontecerão nesta segunda-feira (21), para saber se encerrará a 27ª rodada do campeonato fora da degola.

De qualquer modo, é necessário que a Raposa faça sua parte. E para o confronto contra o Timão, o técnico Abel Braga não poderá contar com o atacante David, por conta de suspensão. Marquinhos Gabriel deve ficar com a vaga.

O lateral-direito Orejuela retorna da seleção colombiana e está à disposição. O zagueiro Dedé não participou da última atividade, na Toca II, na manhã desta sexta (18), mas, segundo a assessoria de imprensa do clube, não será problema para o próximo embate.

Corinthians

O técnico Fábio Carille utilizará a zaga reserva contra o Cruzeiro, já que Gil está suspenso, e Manoel não pode encarar a Raposa por força contratual. Marllon e Bruno Méndez assumem o setor. No gol, outra mudança: Cássio, suspenso, cede lugar a Walter.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Corinthians, em Itaquera (SP)

Dia: 19/10/19 (sábado)

Horário: 19h

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro

VAR: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: Premiere

CORINTHIANS

Walter, Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Carlos Augusto; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Janderson; Gustagol

Técnico: Fábio Carille

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Ederson; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred

Técnico: Abel Braga