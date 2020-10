O Flamengo é o primeiro time que pode tirar a liderança do Campeonato Brasileiro do Atlético, pelo menos provisoriamente. O rubro-negro carioca encara o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 17ª rodada da Série A. E até com um empate supera o Galo na classificação, mas passará a ter dois jogos a mais em relação ao time de Jorge Sampaoli, que só entra em campo na próxima segunda-feira (19), quando encara o Bahia, às 20h, no Estádio do Pituaçu, em Salvador.

Com as ausências de Arrascaeta e Éverton Ribeiro, Diego segue responsável pela armação do jogo do Flamengo na partida deste domingo, contra o Corinthians, em São Paulo

O time carioca encerra diante do Corinthians a maratona de quatro jogos em oito dias pelo Brasileirão. No último sábado (10), venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário. Na última terça-feira (13), fez 2 a 1 no Goiás, no Maracanã, mesmo local do empate por 1 a 1 com o Bragantino na última quinta-feira (15), resultado que lhe impediu de ultrapassar o Atlético e assumir a liderança isolada da Série A.

Para encarar o Corinthians, o técnico Domènec Torrent segue com dificuldades para armar a sua equipe. O zagueiro Rodrigo Caio e os meias Arrascaeta e Éverton Ribeiro, com problemas físicos, nem deve viajar a São Paulo. Os três participaram das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e só o último participou do empate por 1 a 1 com o Bragantino, mas deixou o campo sentindo dor no joelho direito.

Por outro lado, ele conta com as voltas de Filipe Luís, que cumpriu suspensão na última quinta-feira, além de Gérson e Bruno Henrique, que iniciaram o confronto diante do Massa Bruta no banco de reservas e entraram apenas no segundo tempo. O zagueiro Gustavo Henrique também deve voltar a ser titular.

O comando do ataque segue com Pedro, pois Gabriel segue tratando de lesão.

Corinthians

Após deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão na última quarta-feira (14), com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida que marcou a estreia do técnico Vágner Mancini no comando da equipe, o Corinthians tem como objetivo alcançar o meio da tabela de classificação.

Para isso, terá de vencer o Flamengo, numa partida em que não contará com o centroavante Jô, que sofreu uma lesão muscular diante do Furacão e será substituído por Boselli.

No meio, Mancini terá dois reforços, o volante colombiano Cantillo e o meia venezuelano Otero. Os dois estavam defendendo as suas respectivas seleções nas partidas pelas Eliminatórias.

No gol, Cássio, que cumpriu suspensão diante do Furacão, pode voltar, mas isso ainda não é uma certeza, pois seu substituto, Walter, fez grande partida em Curitiba.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS

Cássio (Walter); Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier; Otero, Mateus Vital, Camacho e Everaldo; Boselli. Técnico: Vágner Mancini

FLAMENGO

Hugo, Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

DATA: 18 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo (SP)

HORÁRIO: 16h

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere