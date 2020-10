Vivendo momentos opostos, Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (31), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão, o time paulista briga para abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento, que ele já ocupou nesta edição, enquanto o Colorado defende a liderança da competição.

Poupado na quarta-feira, contra o Atlético-GO, a Copa do Brasil, o artilheiro Thiago Galhardo volta ao time do Internacional neste sábado, na partida contra o Corinthians, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Na Copa do Brasil, que ambos começaram a disputar na última quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo América, dentro de casa, e os gaúchos, apesar de usarem um time praticamente todo reserva, fizeram 2 a 1 no Atlético-GO, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Pressionado, o Corinthians, que foi eliminado da Libertadores ainda na fase preliminar, e já trocou de treinador, demitindo Tiago Nunes e contratando Vágner Mancini, não pode, neste momento, priorizar uma competição, pois precisa mudar a fase.

Assim, terá em campo diante do Inter a mesma base que foi derrotada pelo América. As mudanças podem ser as entradas dos ex-atleticanos Fábio Santos, na lateral esquerda, e Otero, no meio, pois ambos não podem disputar a Copa do Brasil pelo Timão, pois já defenderam o Galo no torneio deste ano.

O comando do ataque é um problema para Mancini, pois Jô está machucado, e depende de recuperação para atuar, e Boselli passa por um péssimo momento. Diante do Coelho, o Corinthians não teve homem de referência no ataque, com Everaldo e Cazares formando o setor ofensivo no início do jogo.

Retornos

No Internacional, o técnico argentino Eduardo Coudet lança o melhor que ele tem. E um time quase todo descansado, pois os titulares que participaram do jogo em Goiânia, casos de Edenílson e Patrick, entraram já no segundo tempo.

O meia-atacante Thiago Galhardo, artilheiro isolado do Brasileirão, com 15 gols, não ficou nem no banco de reservas diante do Atlético-GO, mas retorna ao time na noite deste sábado.

Uma baixa é o zagueiro Rodrigo Moledo, machucado, mas Zé Gabriel e Victor Cuesta já formaram a dupla titular do Colorado em vários jogos desta temporada.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier e Cantillo; Otero (Ramiro), Mateus Vital, Cazares e Everaldo (Jô ou Boselli). Técnico: Vágner Mancini

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

DATA: 31 de outubro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer, todos do Paraná

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere