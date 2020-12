Jogo mais importante da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (13), às 18h15, na Neo Química Arena, tem dois ingredientes: a liderança tricolor e a tentativa corintiana de manter a escrita de nunca ter perdido para o rival em sua casa, inaugurada em 2014 para ser uma das sedes da Copa do Mundo.

Nos 12 jogos já disputados em Itaquera entre os dois clubes, são nove vitórias do Corinthians e três empates. O que pesa a favor do São Paulo no confronto deste domingo é a diferença do futebol praticado entre os dois times nesta Série A e também o fato de o confronto ser disputado com o estádio vazio, por causa da pandemia pelo novo coronavírus, o que diminui o impacto do mando de campo.

Livre de suspensão,Daniel Alves retorna neste domingo ao time do São Paulo, no clássico contra o Corinthians

Com dez dias cheios de preparação para disputar o clássico, pois a última partida do seu time foi em 2 de dezembro, quando empatou sem gols com o Fortaleza, no Castelão, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Vágner Mancini faz mudanças na sua equipe.

O ex-atleticano Cazares ganha a vaga de Luan na armação das jogadas, formando dupla com Otero, que foi seu companheiro no Galo. No comando do ataque, Jô, suspenso pela expulsão em Fortaleza, dá lugar a Matheus Davó.

Pendurados

O São Paulo vive uma maratona, por causa de jogos atrasados que ele só terminou de cumprir na última quarta-feira (9), com a goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbi, e entra em campo defendendo uma grande vantagem na liderança do Brasileirão.

O técnico Fernando Diniz terá força máxima com a volta de Daniel Alves, que cumpriu suspensão diante dos cariocas, mas tem seis preocupações, pois este é o número de titulares com dois cartões amarelos e na próxima quarta-feira (16), ele faz duelo decisivo contra o Atlético, no Morumbi, abrindo a 26ª rodada.

Os pendurados no São Paulo são: Juanfran, Arboleda, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes, entre os titulares, com os reservas Igor Vinícius, Léo, Tchê Tchê e Vítor Bueno também acumulando dois cartões amarelos.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Otero, Ramiro e Matheus Davó. Técnico: Vágner Mancini

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 13 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere