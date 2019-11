Cruzeiro e Atlético se encontram pela sétima vez na temporada, domingo (10), no Mineirão. O jogo é cercado de tensão, já que as duas equipes estão na parte inferior da tabela e ainda brigam contra o rebaixamento.



A situação da Raposa é a mais delicada. Na 16ª posição com 34 pontos, o time celeste pode voltar à zona da degola se não vencer o rival, e o Botafogo, 17º, derrotar o Avaí, no Engenhão.



Já o Galo deu uma respirada depois de vencer o Goiás, por 2 a 0, na última quarta-feira (6), no Mineirão. Com 39 pontos, uma vitória sobre o Cruzeiro pode significar o adeus ao rebaixamento e, ainda, complicar a vida do rival no campeonato.



Como é de praxe em clássicos, muitas dúvidas e mistérios nas escalações fazem parte de mais um pré-jogo envolvendo o duelo das duas maiores torcidas de Minas Gerais.



Cruzeiro



No lado cruzeirense, uma das poucas certezas é a ausência de Sassá, expulso contra o Athletico-PR, no empate sem gols, na última quarta-feira, na Arena da Baixada. A tendência é que Fred volte depois de cumprir suspensão contra o Furacão.



Quem também retornará ao time é o meia Thiago Neves, poupado em Curitiba. Com isso, Robinho deverá voltar ao banco de reservas. Na lateral esquerda, boas chances para Dodô ser o titular, já que Egídio se recupera de dor no quadril.



Abel ainda pode fazer uma mudança na zaga e contar com a experiência de Léo no setor.



Provável Cruzeiro:



Fábio; Orejuela (Edilson), Cacá, Fabrício Bruno (Léo) e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel e Thiago Neves e David; Fred.

Técnico: Abel Braga

Atlético

Muitas dúvidas também no lado atleticano, principalmente no meio-campo. Com vários volantes no departamento médico, Vagner Mancini quebra a cabeça para escalar o time.



Sem Elias e Nathan, machucados, e Jair, ainda sem reunir condições físicas ideais, o treinador poderá recuar Luan para jogar como volante ao lado de Zé Welison.



Mancini também aguarda a situação de Marquinhos, que sofreu um pequeno edema na coxa esquerda e é dúvida para o clássico.

Provável Atlético:



Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Ramón Martinez (Jair ou Marquinhos); Cazares, Luan, Otero; Di Santo.

Técnico: Vagner Mancini



CRUZEIRO X ATLÉTICO

Motivo: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Data: 10/11/2019

Horário: 16h

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Leirson Peng Martins, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: TV Globo Minas, Premiere

