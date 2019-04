Cruzeiro e Atlético iniciam neste domingo (14), às 16h, no Mineirão, uma decisão do Campeonato Mineiro marcada pelos momentos muito diferentes dos dois clubes. Do lado cruzeirense está tudo azul, com o time ainda invicto na temporada e não só com a vaga nas oitavas da Copa Libertadores garantida, mas também com a primeira posição do Grupo B assegurada. Isso após os 4 a 0 sobre o Huracán, da Argentina, na última quarta-feira (10), no Gigante da Pampulha.

A realidade atleticana é totalmente diferente. O clube vive uma crise provocada pela goleada de 4 a 1 sofrida para o Cerro Porteño, do Paraguai, na última quarta-feira, em Assunção, resultado que praticamente tirou do time as chances de classificação na Libertadores e determinou a queda do técnico Levir Culpi.

Rodrigo Santana será o comandante interino do alvinegro nos dois jogos finais, sendo o segundo em 20 de abril, às 16h30, ainda sem local definido, pois o Atlético, que será mandante, tem até a próxima segunda-feira para definir se jogará no Mineirão ou Independência.

Times

No Cruzeiro, Mano Menezes não tem dúvidas para escalar seu time. Poupados diante do Huracán, os laterais Edilson e Egídio retornam nas vagas de Orejuela e Dodô, respectivamente.

No Atlético, não há certeza em relação ao time que Rodrigo Santana mandará a campo. Ele tem apenas dois trabalhos com o grupo antes da decisão. Em relação ao time que foi goleado pelo Cerro Porteño uma mudança será a volta do zagueiro Réver à zaga, no lugar de Leonardo Silva ou Igor Rabello.

Adilson e Zé Welison brigam pela vaga de primeiro volante. Um deles deve formar dupla com Elias.

O meia-atacante pela direita no Paraguai foi Maicon Bolt, mas há ainda a opção de Geuvânio, que não está inscrito na Libertadores e por isso não jogou.

Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Atlético joga por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Fred

Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO

Victor; Guga, Réver, Igor Rabello (Leonardo Silva) e Fábio Santos; Adilson (Zé Welison) e Elias; Luan, Cazares e Maicon Bolt (Geuvânio); Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

DATA: 14 de abril de 2019

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

HORÁRIO: 16h

MOTIVO: Jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia

ARBITRAGEM DE VÍDEO: Bruno Arleu de Araújo será o árbitro de vídeo, com o apoio de Igor Júnio Benevenuto de oliveira

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere