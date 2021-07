Cruzeiro e Avaí têm um encontro marcado, neste sábado (17), às 16h30, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe catarinense vem de cinco jogos invicto na competição, a Raposa soma quatro empates consecutivos. Para o duelo, os dois técnicos têm ausências e retornos importantes.

Cruzeiro

O técnico Mozart Santos perdeu o zagueiro Ramon e o lateral direito Cáceres nesta semana. Matheus Barbosa segue entregue à preparação física, enquanto Rômulo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, está de volta. Quem também reaparece como opção é o zagueiro Eduardo Brock que está recuperado de lesão.

Rhodolfo será o substituto de Ramon, e Norberto, o de Cáceres. No ataque, Sóbis deve sair para a entrada de Moreno, e Airton pode ceder espaço a Wellington Nem. No meio-campo, a dúvida é se Giovanni será mantido junto com Marcinho ou se Mozart vai preferir colocar mais um volante. Assim, Flávio e Rômulo brigam por uma vaga.

Avaí

O Avaí tem o retorno do lateral direito Edílson, que cumpriu suspensão na rodada passada. Com o retorno, Diego Renan, que jogou na direita no últimojogo, volta para sua posição no lado esquerdo. O zagueiro Alemão segue fora por conta de lesão. No ataque, Jonathan está suspenso com o terceiro cartão amarelo e Getúlio será titular na vaga.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo, Jean; Lucas Ventura, Giovanni (Flávio ou Rômulo), Marcinho; Airton (Wellington Nem), Bruno José, Marcelo Moreno (Rafael Sóbis). Técnico: Denis Iwamura.

AVAÍ

Gledson; Edílson, Betão, Rafael Pereira e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley, Lourenço; Vinicius Leite, Copete e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira

DATA: 17 de julho (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ÁRBITRAGEM: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa, todos de Tocantins.

TRANSMISSÃO: Premiere