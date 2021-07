Duas tradicionais equipes do futebol brasileiro em um momento preocupante na Série B. É diante desse cenário que Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste sábado (10), às 16h30, no Engenhão, pela 11ª rodada da competição. Com retornos e desfalques, tanto Mozart quanto Chamusca tentam encontrar a melhor solução para que ambos voltem a vencer.

Cruzeiro

O Cruzeiro segue sem Matheus Barbosa, que se recupera de um desgaste muscular. Em contrapartida, Cáceres volta à equipe após três jogos fora por conta de uma otite. Rômulo está suspenso com o terceiro cartão amarelo, enquanto Paulo, Bissoli, Matheus Pereira, Ariel Cabral e Dudu não estão relacionados por opção do treinador. Completam a lista de ausências Weverton, Eduardo Brock, Henrique e Geovane, que estão no departamento médico.

Botafogo

O técnico Marcelo Chamusca perdeu Oyama de última hora. O volante sentiu um desconforto e ficou fora da lista de relacionados. Ronald, que deixou o campo contra o CRB sem conseguir colocar o pé no chão, será reavaliado e não joga. Já Chay, que chegou a ser dúvida depois de reclamar de dores, está apto. A equipe também ganha o retorno do lateral esquerdo Guilherme Santos após cumprir suspensão contra o CRB.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO

Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Chay, Felipe Ferreira e Rafael Navarro.

Técnico: Marcelo Chamusca

CRUZEIRO

Fábio; Norberto (Cáceres) Léo Santos, Ramon, Jean Victor; Lucas Ventura, Marcinho, Giovanni; Bruno José, Airton, Rafael Sobis (Marcelo Moreno).

Técnico: Mozart

DATA: 10 de julho de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Engenhão

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari, todos do Paraná.

­­TRANSMISSÃO: Globo/ Premiere/ Sportv