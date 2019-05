Após uma semana inteira livre para treinar e conversar sobre o conturbado momento que vive, o Cruzeiro tem a chance de vencer a Chapecoense neste domingo e espantar de vez qualquer rumor sobre crise na Toca da Raposa. As equipes se enfrentam às 19h, no Independência.

Precisando de uma boa vitória para resgatar a confiança da equipe, o técnico Mano vai escalar força máxima o duelo contra os Catarinenses. Embora não marque há cinco jogos, Fred é a esperança de gols da Raposa.

A única baixa vai ser o lateral Orejuela, que sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e foi submetido a uma cirurgia no início dessa semana. Edilson, que estava disputando posição com o colombiano, deve ser o titular na lateral direita. Outra possibilidade é a improvisação de Lucas Romero na posição, abrindo outra vahga no meio de campo.

Do lado da Chapecoense, o treinador Ney Franco deve promover três mudanças em relação ao time que começou a partida na derrota contra o Fortaleza.

O zagueiro Douglas e o meio-campo Gustavo Campanharo voltam de lesão e devem começar a partida nos lugares de Rafael Pereira e Augusto, respectivamente. Velho conhecido do torcedor mineiro, Ney Franco deve promover mais uma mudança, essa por opção. Cria da base do Santos, Arthur Gomes provavelmente começa a partida jogando no lugar de Régis.

Confira as prováveis escalações para o jogo deste domingo:

Cruzeiro: Fábio; Edilson (Lucas Romero) Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero (Thiago Neves), Robinho, Rodriguinho, Pedro Rocha (Marquinhos Gabriel); Fred

Desfalques: Orejuela

Chapecoense: Tiepo; Caíque Sá, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos, Augusto, Capanharo e Rildo; Everaldo

Ficha Técnica:

DATA: 26 de maio de 2019

LOCAL: Arena Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dewson Freitas (Fifa), auxiliado por Alessandro Rocha e Matos (Fifa) e Fabrício Vilarinho (Fifa)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

TRANSMISSÃO: Premiere