Embalado pela classificação para a as quartas de final da Copa do Brasil, conquistada sobre o Fluminense, na última quarta-feira (5), o Cruzeiro volta o foco para o Campeonato Brasileiro.

Na 15ª colocação na tabela de classificação, a Raposa encara o São Paulo, neste sábado (6), às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada do torneio.

Para o duelo com Tricolor Paulista, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o centroavante Fred, que está com um edema na coxa direita. Com a ausência do camisa 9, Sassá deve ganhar a oportunidade de iniciar jogando

Na lateral direita, com a ausência de Edilson, em tratamento de um estiramento na panturrilha direita, e Orejuela, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, o volante Lucas Romero deverá seguir improvisado no setor.

No meio-campo, a dúvida ficar por conta de quem formará a dupla de volantes ao lado de Henrique. O argentino Ariel Cabral, que foi titular nos dois últimos jogos, e Lucas Silva, acionado durantes essas partidas, disputam a vaga,

Corinthians

Nono colocado, com 11 pontos, o Corinthians vem a Belo Horizonte para tentar a vitória que pode até o colocar no G-4.

Entretanto, o técnico Fábio Carille terá importantes desfalques para armar o time que enfrenta a equipe celeste.

O goleiro Cássio e o lateral-direito Fágner estão servindo à Seleção Brasileira, que vai disputar a Copa América. Walter e Michel devem ser os escolhidos para iniciar jogando no Mineirão.

Os jovens Matheus Vital e Pedrinho, que poderiam ser opções no duelo deste sábado, estão disputando um torneio com a Seleção Olímpica, na França, e também ficam de fora.

Ficha técnica

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Horário:19h

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Sibert Faria e Carlos Henrique Alves de Lima, todos dos Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Carvalhaes (RJ)

Transmissão: Premiere

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô (Egídio); Henrique e Ariel Cabral (Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha); Sassá Técnico: Mano Menezes

CORINTHIANS

Walter; Michel, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille