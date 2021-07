Em posições totalmente diferentes na tabela de classificação da Série B do Brasileiro, Cruzeiro e Coritiba se enfrentam, nesta terça-feira (6), às 19h, no Mineirão, em busca de objetivos distintos. Enquanto o Coxa persegue o líder Náutico, o Cruzeiro tenta se afastar do Z-4 para começar a sonhar, verdadeiramente, com o acesso à Série A. Para a partida, tanto o técnico Mozart Santos quanto Gustavo Morínigo ganham retornos.

Cruzeiro

O volante Matheus Barbosa, que deixou o jogo contra o Brasil de Pelotas sentindo um incômodo na panturrilha, é dúvida para o jogo contra o Coxa. No entanto, Maozart ganha o reforço de Marcelo Moreno, que estava defendendo a seleção boliviana na Copa América. Quem também pode surgir como opção é o atacante Wellington Nem. O jogador foi contratado há algumas semanas, mas precisou de um tempo a mais de preparação física para que possa ser relacionado – o que tem chance de ocorrer para a partida contra os paranaenses. No departamento médico, seguem Eduardo Brock, Geovane e Henrique.

Coritiba

O Coxa vem de vitória contra o Remo, por 2 a 1, e é o segundo colocado na tabela. Os dois gols do jogo foram marcados por Léo Gamalho, que no ano passado foi um verdadeiro ‘carrasco’ d o Cruzeiro quando jogava pelo CRB. Em três encontros, foram quatro gols do artilheiro. Para o encontro com o Cruzeiro, o volante Willian Farias está de volta e retorna na vaga de Matheus Sales.

A FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Ramon, Léo Santos e Jean (Felipe Augusto); Matheus Barbosa (Paulo), Rômulo e Marcinho; Felipe Augusto (Giovanni), Rafael Sóbis e Bruno José. Técnico: Mozart

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico Gustavo Morínigo

DATA: 6 de julho de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, todos do Espírito Santo

TRANSMISSÃO: Premiere