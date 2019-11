Cruzeiro e CSA jogam no Mineirão nesta quinta-feira, às 21h30, uma decisão de desesperados já que dois clubes lutam incansavelmente contra o rebaixamento. Mandante, a Raposa voltou à zona de rebaixamento após a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre os próprios Alagoanos e por isso o embate no Gigante da Pampulha é de crucial importância para o futuro do time celeste na Série A.

Só os três pontos interessam ao Cruzeiro nesta 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que o time azul foi goleado pelo Santos na última rodada ( 4 a 1) e precisa dos três pontos diante do CSA para tentar sair da zona perigosa.

Ao entrar em campo nesta quinta o Cruzeiro já saberá o resultado de seus principais concorrentes. O Botafogo e o Ceará jogam na quarta contra Chapecoense e Flamengo, respectivamente. Já o Fluminense joga na quinta contra o Palmeiras, mas a partida começa às 19h30. Ou seja, Abel Braga e seus comandados saberão o resultado desse duelo antes mesmo do apito inicial da partida no Mineirão.

CSA e Cruzeiro voltam a se enfrentar no Mineirão após 33 anos. A última vez que ambos os clubes ficaram frente a frente no Gigante da Pampulha foi em 1986, no Campeonato Brasileiro daquele ano. E a Raposa levou a melhor com a vitória por 2 a 0, gols de Hamilton e Ernani.

O Cruzeiro enfrentará no Mineirão o pior visitante do Campeonato Brasileiro de 2019. Em 17 jogos o CSA perdeu 13, empatou três e venceu apenas um, o Fluminense, no Maracanã, em agosto. É um trunfo, quem sabe, do time celeste para essa partida decisiva.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO - Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Egídio; Henrique e Éderson; Thiago Neves, Pedro Rocha e Ezequiel; Fred (Sassá). Técnico: Abel Braga

CSA - Jordi; Dawhan, Alan Costa, Castán e Rafinha (Warley); João Vítor, Jean Cléber, Jonatan Gomez e Euller; Apodi e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks

Desfalques Cruzeiro: Dedé e Rodriguinho. Dodô (pode ficar fora do banco por dor no pé direito).

Desfalque CSA: Alecsandro (problema na tíbia), Bustamante (quadril), Cajuru (joelho), Jarro Pedroso (tornozelo) e Naldo (pé esquerdo).

DATA: 28 de novembro de 2019

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: 35ª rodada da série a do campeonato brasileiro

ARBITRAGEM: Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Bruno Salgado Rizo, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere