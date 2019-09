A parada será duríssima para o ameaçado Cruzeiro neste sábado (21): pela frente, o Flamengo, líder do Brasileirão, às 17h, no Mineirão. Nos últimos anos, o rubro-negro foi tido como “freguês” dos celestes, em razão do acúmulo de fracassos em jogos contra a Raposa, como os da final da Copa do Brasil de 2017 e das oitavas de final da Libertadores de 2018. Porém, em 2019, os papeis se inverteram.

No primeiro duelo no Brasileirão, o Urubu venceu os celestes, com certa facilidade, por 3 a 1, no Maracanã, dando fim à então invencibilidade do time mineiro na temporada. Passadas as 19 rodadas do turno, o Cruzeiro chega para este confronto como candidato a “azarão”.

Por mais que seja um clássico do futebol brasileiro a ser disputado no Gigante da Pampulha, casa da equipe estrelada, é o Fla quem pinta como favorito, enquanto o mandante, 17º colocado da competição, busca algo que apenas três clubes conseguiram: vencer o rubro-negro no Brasileirão. Somente Internacional, Atlético e Bahia levaram a melhor em cima do líder.

Pela irregularidade do time, não se sabe ao certo qual formação Rogério Ceni mandará a campo. A lateral esquerda é uma incógnita: Rafael Santos ou Dodô. No meio, será que Thiago Neves voltará a ser titular? Na defesa, é certo que Léo, lesionado, não joga.

No Flamengo, Everton Ribeiro, com dores no pé esquerdo, está vetado.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste sábado:

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Dodô (Rafael Santos); Henrique e Éderson; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e David; Fred (Pedro Rocha). Técnico: Rogério Ceni

Desfalque: Léo (lesionado)

Dúvida: Dedé

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Piris da Motta e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Desfalque: Everton Ribeiro

Ficha do jogo

CRUZEIRO X FLAMENGO

Motivo: Campeonato Brasileiro (20ª rodada)

Data: 21/9/2019

Horário: 17h

Estádio: Mineirão

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back, todos paulistas

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere