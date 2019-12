Além de torcer pelo Botafogo diante do concorrente Ceará, o Cruzeiro precisa de uma vitória sobre o Palmeiras para se manter na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. E somado a todos os problemas que a equipe vem apresentando nos últimos jogos, Adilson Batista terá que escalar sua equipe sem contar com atletas que vinham sendo titulares nos últimos jogos.

Só durante a derrota sofrida para o Grêmio, na última rodada do Brasileirão, quatro jogadores se tornaram problemas para a partida deste domingo (8). Edilson, e Ariel Cabral sofreram o terceiro cartão amerelo, Egídio foi expulso e Robinho sofreu uma ligamentar no joelho esquerdo.

Por outro lado, Adilson poderá contar com o retorno do meia Marquinhos Gabriel, elogiado pelo treinador após a derrota diante do Vasco.

Na lateral esquerda, é provável que Dodô seja o escolhido para começar a partida. Já do lado direito, Orejuela pode voltar a atuar em sua posição de origem, ou até mesmo ser feita uma improvisação com o zagueiro Cacá jogando na lateral, o que manteria o equatoriano mais avançado.

Confira as prováis escalações das duas equipes

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha (Jadson e Ezequiel), Deivid; Fred (Sassá). Técnico: Adilson Batista

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes e Bruno Henrique; Raphael Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael (Willian); Dudu. Técnico: Andrey Lopes

DATA: 08 de dezembro de 2019

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Silbert Sisquim, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere

*Sob supervisão de Alexandre Simões