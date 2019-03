Após triunfar em sua estreia da Copa Libertadores e vencer o Huracán fora de casa, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. E o adversário da vez é o Tombense, que visita Belo Horizonte neste domingo, às 16h, para enfrentar a Raposa no Mineirão.

E o objetivo celeste é tentará se recuperar de tropeços recentes no Estadual, já que vem de dois empates seguidos, com o América (0 a 0) e URT (1 a 1), resultados que tiraram o clube da liderança, hoje nas mãos do arquirrival Atlético.

Para o jogo com o Tombense o técnico Mano Menezes deve colocar em campo uma equipe alternativa, já que no meio da próxima semana o Cruzeiro tem outro compromisso pela Libertadores, dessa vez o Deportivo Lara, da Venezuela, na quarta-feira, às 19h15, no Gigante da Pampulha.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Huracán, no estádio El Palacio, o auxiliar técnico Sidnei Lobo, que falou aos jornalistas por causa da expulsão de Mano Menezes, disse que a comissão técnica avaliará a condição dos atletas para definir a escalação de domingo.

Uma das novidades pode ser o meia Thiago Neves, fora do time desde o dia 27 de janeiro, já que o último jogo do camisa 10 foi o clássico contra o Atlético.

“Quem ganha com essa qualificação é o torcedor. O Thiago (Neves) está fazendo os treinamentos, já está totalmente recuperado. A questão da equipe que vai iniciar o próximo jogo, nós ainda vamos conversar, tem uma leve tendência (revezar o elenco). Mas vamos avaliar, reavaliar os atletas. A equipe que for atuar vai ser forte. O torcedor pode comparecer porque quem for atuar vai estar muito preparado para a gente voltar a vencer no Mineiro”, explicou Sidnei Lobo.

E “rodar o elenco” deve ser tendência do Cruzeiro nesta temporada também, assim como foi no ano passado. Para isso, o pensamento tem que estar focado em bons resultados em todas as competições.

“O que a gente busca no dia a dia é pontuar o mais rápido possível, conseguir a classificação, até para todos terem tranquilidade, poder rodar (o elenco). Nós temos duas competições, daqui a pouco começa o Brasileiro e a gente precisa de todos”, disse.

CRUZEIRO X TOMBENSE



Motivo: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

Horário: 16h

CRUZEIRO – Rafael; Orejuela, Murilo (Dedé), Fabrício Bruno e Dodô; Jadson e Ariel Cabral; Rafinha, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá. Técnico: Mano Menezes



TOMBENSE – Felipe Garcia; Bruno Ferreira, Lincoln Silva, Reynaldo e Bruninho; Rodrigo, Lucas de Sá, Juan, Cássio Ortega e Everton; Ricardo Jesus. Técnico: Ricardo Drubscky