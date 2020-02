Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam neste domingo (1), às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Para o Cruzeiro vale a reabilitação na competição e a volta ao grupo dos quatro primeiros que avançam às semifinais do torneio.

Com 11 pontos, a Raposa ocupa a quinta colocação na tabela, com a mesma pontuação do Atlético, mas em desvantagem no saldo de gols (6 a 3).

Um triunfo sobre o Verdão, aliado a um tropeço do Galo, que enfrenta o Boa Esporte, ou da Caldense (3ª colocada, com 13 pontos), que encara o Patrocinense, recoloca o time celeste no G-4.

A equipe celeste também poderá ultrapassar América ou Tombense, que se enfrentam neste sábado, e ocupam as duas primeiras colocações. Nesse caso, o Cruzeiro teria que descontar quatro gols de saldo para o Coelho, ou seis gols de saldo para o time de Tombos.

Estreia de Moreno

Para o duelo deste domingo, o técnico Adilson Batista deverá promover várias alterações em relação ao time que foi derrotado pelo Tombense, no dia 20 de fevereiro.

A principal novidade é a estreia de Marcelo Moreno, que foi regularizado e vai iniciar a sua terceira passagem pela Raposa.

Na lateral direita, o jovem Valdir vai ganhar a oportunidade na vaga de Edílson, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Já na defesa, Arthur deverá entrar no time no lugar de Cacá, por opção de Adilson Batista.

A parte tática da Raposa também deverá ter um desenho diferente. Nos últimos treinamentos, o comandante celeste sinalizou que vai mandar a campo uma formação com três volantes: Jadsom, Filipe Machado e Pedro Bicalho.

Adilson Batista mandará a equipe a campo com Fábio; Valdir, Arthur, Leo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom e Pedro Bicalho; Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno.

Uberlândia

Embalado pela vitória sobre o Tupynambás na última rodada, o Uberlândia busca um bom resultado diante do Cruzeiro para se afastar de vez da zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G-4.

Após seis jogos, o Verdão é o sétimo colocado, sete pontos. A distância do Periquito para o Atlético, que fecha o G-4, e para o Coimbra, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é a mesma: quatro pontos.

Para o confronto com a Raposa, o técnico Luizinho Lopes vai ter o retorno do zagueiro Rogério, que cumpriu suspensão na última rodada.

O defensor disputa a vaga no time titular com Tayron, que o substituiu diante do Baeta e teve a atuação elogiada pelo comandante.

A provável formação do Uberlândia deve ter: Rafael; Joazi, Plínio, Rogério (Tayron) e Fábio; Leandro Salino, Joedson, Dija Baiano e Cleberson; Luizinho e Pires. Técnico: Luizinho Lopes

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Valdir, Arthur, Leo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom e Pedro Bicalho; Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno.

Técnico: Adilson Batista

UBERLÂNDIA

Rafael; Joazi, Plínio, Rogério (Tayron) e Fábio; Leandro Salino, Joedson, Dija Baiano e Cleberson; Luizinho e Pires.

Técnico: Luizinho Lopes

DATA: 1º de março de 2020

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere