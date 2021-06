Dois gigantes do futebol brasileiro que estão na disputa da Série B nesta temporada, Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Mineirão, pela 6ª rodada da competição.

O técnico Mozart não vai poder contar com os zagueiros Weverton - expulso na derrota para o Operário-PR - e Eduardo Brock, que está em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Com as baixas, a dupla de zaga deve ser formada por Ramon e Paulo. Caso a a formação com três zagueiros utilizada nos últimos jogos seja mantida, Joseph é o mais cotado para entrar no time.

Neste caso, Matheus Pereira ficaria como opção no banco de reservas, e o atacante Felipe Augusto novamente atuaria como uma espécie de ala pela esquerda, com a proteção dos três defensores.

Na lateral direita, Mozart vai poder contar com Raúl Cáceres, recuperado da Covid-19. Neste caso, volta no lugar do volante Rômulo, deslocado para o setor nos últimos jogos.

Outra indefinição está no meio-campo. Ausente no treinamento da última terça, em razão de um incômodo na coxa, o meio Giovanni tem a presença incerta diante do Vasco. Caso seja vetado, a tendência é de que Rômulo o substitua, retornando à sua função original.

Na 17ª cololocação, com quatro pontos em cinco jogos, o Cruzeiro precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento e tentar se aproximar do G-4 do campeonato.

Vasco

O técnico Marcelo Cabo ganhou um desfalque de última hora: o volante Rômulo testou positivo para a Covid-19 e foi isolado.

Alternativa para o meio-campo, Michel foi preservado pela comissão técnica e não viaja a Belo Horizonte. Com isso, a tendência é de que Andrey ganhe nova oportunidade na equipe titular.

Outra baixa pelo coronavírus é o goleiro Vanderlei, diagnosticado na semana passada e ainda afastado das atividades. Lucão deve seguir na meta do time carioca.

O restante da equipe deve ser o mesmo que venceu o CRB na última rodada.

Com sete pontos, o Vasco ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação, a três pontos do Coritiba, que atualmente fecha o G-4 da Série B.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Paulo e Matheus Pereira (Joseph); Matheus Barbosa, Giovanni (Rômulo) e Marcinho; Bruno José, Rafael Sóbis e Felipe Augusto. Técnico: Mozart

VASCO

Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, MT e Morato; Marquinhos Gabriel e Cano. Técnico: Marcelo Cabo

DATA: 24 de junho de 2021 (quinta)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Herman Brumel Vani. Trio de São Paulo

TRANSMISSÃO: Globo, Sportv e Premiere