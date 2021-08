Em busca do segundo triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro recebe o Vitória, nesta quarta-feira (11), às 21h30, pela 17ª rodada da competição.

Para o confronto no Gigante a Pampulha, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter o retorno do lateral-direito Norberto, que cumpriu suspensão no último sábado.

Entretanto, a boa atuação do volante Rômulo, deslocado para a lateral diante na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, deixa o ponto de interrogação sobre quem vai ocupar a posição diante do time rubro-negro.

Autor primeiro gol dos azuis na última rodada, o atacante Felipe Augusto, atualmente reservas da equipe, recebeu o terceiro cartão amarelo e ficará de fora do duelo desta quarta.

O lateral-direito Cáceres, e os volantes Lucas Ventura e Henrique seguem no departamento médico.

Recuperado de um edema na coxa direita, o zagueiro Rhodolfo pode reaparecer entre os relacionados para o confronto.

Diante desse cenário, Luxemburgo poderá repetir a mesma equipe de sua reestreia à frente da Raposa.

Com 16 pontos, o Cruzeiro ocupa a 15ª posição na tabela, com três pontos a mais do que o próprio Vitória, atualmente o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Vitória

Pressionado pela campanha ruim na Série B, o Vitória vai ter mudanças no time, em relação ao que foi derrotado por 1 a 0 para o Vasco, na última rodada.

Suspensos, os zagueiros Wallace e Marcelo Alves deverão dar lugar a João Victor e Mateus Morais. Lesionados, Dinei, Guilherme Rend e Gabriel Santiago seguem de fora.

Na lateral direita, o técnico interino Ricardo Amadeu pode promover a entrada de Raul Prata na vaga de Van.

Ausente da última partida por questões contratuais, o atacante Ygor Catatau volta a ficar à disposição.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sóbis; Bruno José, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Marcinho, Guilherme Santos e Samuel.

Técnico: Ricardo Amadeu

DATA: 11 de agosto de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior. Trio do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Premiere