"Agora não volta mais. Agora é só olhar para cima da tabela". O otimismo presente nas palavras de Thiago Neves, de que o Cruzeiro não estará mais na zona do rebaixamento neste Brasileiro, é uma espécie de lema para os jogadores da equipe para o confronto deste domingo (3) com o Bahia, no Mineirão, pela 30ª rodada.

Se vencer o Tricolor Baiano, a Raposa, em 16º lugar, com 32 pontos, se afastará da degola.

Para esta nova 'decisão', o técnico Abel Braga deverá promover o retorno de Léo, possível substituto de Fabrício Bruno, suspenso.

No Bahia, os volantes Gregore e Ronaldo são os desfalques por conta do terceiro cartão amarelo. O técnico Roger Machado deve mudar o esquema do time, tendo Guerra e Marco Antônio como prováveis peças do meio-campo.

CRUZEIRO X BAHIA

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Data: 3/11/19 (domingo)

Horário: 19h

Arbitragem: Wagner Reway (PB), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Oberto da Silva Santos (PB)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Léo, Cacá e Egídio; Henrique e Éderson; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e David; Fred

Técnico: Abel Braga

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Guerra (João Pedro), Marco Antônio e Flávio; Artur, Elber (Rogério) e Gilberto

Técnico: Roger Machado