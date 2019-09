A goleada sofrida por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, na última quarta-feira (4), deu fim ao sonho do hepta da Copa do Brasil neste ano para o Cruzeiro. Agora, o time celeste volta suas atenções para o Brasileirão. E terá mudanças para o jogo deste domingo (8), às 11h, contra o Grêmio, no Independência, pela 18ª rodada da Série A.

Com uma entorse no tornozelo direito, o zagueiro Dedé desfalca a Raposa neste desafio. Após quase um mês se recuperando de lesão, Léo retorna ao time, na vaga do camisa 26.

Fica a dúvida se Rogério Ceni vai promover outras mudanças em relação à equipe que perdeu para o Colorado. Uma das incógnitas está no ataque: será que o trio de velocistas, que não foi bem diante do Inter, será mantido? Ou Fred ganhará uma chance entre os 11 principais?

Já o Grêmio tem uma dúvida em sua zaga. Geromel, poupado no treinamento da manhã desta sexta-feira (6), ou David Braz atuará ao lado de Kannemann.

O time gaúcho não contará com Léo Gomes e Maicon. O lateral sofreu uma lesão no joelho direito, enquanto o volante se recupera de um problema na panturrilha direita.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

Cruzeiro: Fábio; Edilson (Jadson), Fabrício Bruno, Léo e Dodô (Egídio); Henrique e Robinho; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha e David (Fred). Técnico: Rogério Ceni

Desfalques: Rodriguinho (recuperando de cirurgia), Dedé (lesão)

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Geromel (David Braz), Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André. Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Léo Gomes e Maicon (lesionados)

FICHA DO JOGO

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 8/9/2019 (domingo)

Horário: 11h

Local: Independência

Arbitragem: Rafael Traci, auxiliado por Helton Nunes e Éder Alexandre, todos catarinenses

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere