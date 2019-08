Com o pensamento dividido o Cruzeiro entrará em campo neste fim de semana. No domingo, no Mineirão, o compromisso é contra o Vasco pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta-feira a decisão por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Internacional, no jogo de volta das semifinais, no Beira-Rio.

Há um dilema em jogo também por parte do técnico Rogério Ceni. O empate com o CSA no último minuto de jogo na última rodada deixou o Cruzeiro em uma situação não tão confortável na tabela de classificação. Então, qual o time que o treinador colocará em campo? Titular? Reserva?

Com 15 pontos em 16 jogos a Raposa precisa pontuar para se distanciar da zona perigosa do Brasileirão. Atualmente o time celeste está na 16ª posição, uma apenas acima da zona de rebaixamento, aberta pela Chapecoense (14 pontos). Por isso e já pensando na partida da próxima quarta a Raposa deve jogar com time mesclado contra o Cruzmaltino, às 19h deste domingo no Gigante da Pampulha.

Como não poderá enfrentar o Internacional, Orejuela deve ser o titular da lateral direita contra o Vasco. O jogador foi convocado para amistosos da Seleção Colombiana no dia 6 e 10 de setembro, contra Brasil e Venezuela respectivamente nos Estados Unidos.

De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Orejuela viajará para se apresentar ao técnico Carlos Queiroz na próxima segunda-feira (2), um dia depois da partida contra o Vasco, o que permitirá sua escalação contra os cariocas.

Reencontro

A partida entre Cruzeiro e Vasco marca mais um reencontro entre o clube estrelado e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que em 2003 "ganhou tudo" à frente do escrete azul e branco. Naquele ano "Luxa" venceu o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Depois de 2003 o Cruzeiro esteve frente a frente com Luxemburgo em 21 oportunidades, com 13 vitórias das equipes comandadas pelo treinador (sete clubes diferentes), seis vitórias celestes e dois empates.

O jogo entre Cruzeiro e Vasco é bastante importante pelo fato de o clube carioca também brigar na parte de baixo da classificação. O time comandado por "Luxa" é o 14º colocado e tem 20 pontos. Se o Cruzeiro vencer se aproximará do adversário na classificação. Caso perca deixará o rival se distanciar ainda mais na tabela.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste domingo:

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno (Léo), Dedé e Egídio; Henrique e Jadson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, David; Fred (Sassá).

Desfalques: Rodriguinho (recuperando de cirurgia)

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Werley e Barcelos; Richard, Raul e Marcos Junior; Talles, Rossi e Marrony.

Desfalques: Leandro Castán e Henrique (suspensos)

FICHA DO JOGO



Motivo: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data: 01/09/2019

Estádio: Mineirão

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Auxiliado por: Bruno Boschillia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)