O lema “vencer, vencer, vencer” só se fez presente uma vez nas últimas 11 rodadas do Brasileirão. Com apenas quatro pontos conquistados dos 33 disputados recentemente pela competição nacional, o Atlético agora aposta em um novo treinador para tentar voltar aos trilhos e, no mínimo, afastar qualquer ameaça de rebaixamento, já que aspirar o G-6 está fora da realidade do clube.

Com esse intuito e contado com a estreia de Vagner Mancini no lugar de Rodrigo Santana, a equipe encara o CSA, nesta quarta-feira (16), às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da Série A.

O Alvinegro terá o retorno do goleiro Cleiton e do lateral-direito Guga, que estavam na Seleção Brasileira Sub-23, e do lateral-esquerdo Fábio Santos. Por outro lado, o Galo não contará com o meia Nathan e o atacante reserva Geuvânio, que receberam o terceiro cartão amarelo, e o armador Cazares, expulso diante do Grêmio.

Zé Welison pode voltar a ser titular, no lugar de Nathan. Otero segue na seleção venezuelana e não regressa ao time.

No CSA, Argel Fucks terá reforços. O zagueiro Alan Costa e o lateral-direito Apodi, poupados contra o Goiás, voltam ao time, assim como o volante Dawhan, que cumpriu suspensão, e o volante João Vitor, recuperado de uma virose.

Já o goleiro Jordi e o atacante Ricardo Bueno são dúvidas, porque ainda se recuperam de problemas físicos.

CSA X ATLÉTICO

Motivo: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 16/10/2019 (quarta-feira)

Horário: 19h15

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere

CSA

João Carlos (Jordi); Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor (Jean Cléber), Jonatan Goméz e Apodi; Bustamante e Alecsandro (Ricardo Bueno ou Safira)

Técnico: Argel Fucks

ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Elias, Vinícius, Luan e Marquinhos; Di Santo

Técnico: Vagner Mancini