Vindo de uma vitória sobre o Vasco, no Mineirão, o Cruzeiro tenta encostar no pelotão de cima da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), às 20h30, a equipe celeste encara o CSA, no estádio Rei Pelé, pela sétima rodada.

A Raposa soma sete pontos, após dois triunfos, um empate e três derrotas, enquanto o time alagoano tem cinco (e uma partida a menos).

Para este duelo, o técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Paulo, expulso diante do Vasco. Por outro lado, tem o retorno de Weverton, caso queira manter o esquema com três zagueiro.

Senão, há a opção de inserir mais um homem no meio de campo. O restante da equipe titular deve a ser o mesmo que superou o Gigante da Colina.

No CSA, a escalação não está definida, mas o time pode promover a estreia de alguns atletas, como o lateral Ewerthon e o meia Renato Cajá.

A FICHA TÉCNICA

CSA

Thiago Rodrigues; Cristovam (Ewerthon), Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel e Yago; Iury (Renato Cajá), Dellatorre e Silvinho

Técnico: Bruno Pivetti

CRUZEIRO

Fábio; Ramon, Joseph e Weverton; Cáceres, Rômulo (Giovanni), Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto; Sóbis e Bruno José

Técnico: Mozart

DATA: 27 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Rei Pelé

CIDADE: Maceió-AL

MOTIVO: 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Kleber Alves Ribeiro, todos do Distrito Federal

TRANSMISSÃO: Premiere